अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50+ स्कोर बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी, शीर्ष पर है यह भारतीय

सूर्यवंशी ने महज 15 साल और 118 दिन की उम्र में यह अर्धशतक जड़ा है। उन्होंने पारी की शुरुआत करते हुए दूसरे ओवर में 2 छक्के और एक चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए।

अपने चिर-परिचित अंदाज में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 19 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 चौके और इतने ही छक्के शामिल रहे।

इसकी बदौलत श्रेयस अय्यर को अपनी कप्तानी में पहली जीत हासिल करने में सफलता मिली।