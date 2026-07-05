वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी, शीर्ष पर है यह पाकिस्तानी

लेखन भारत शर्मा 12:06 pm Jul 05, 202612:06 pm

क्या है खबर?

वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम से सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय डेब्यू करते हुए इतिहास रच दिया। 15 वर्षीय सूर्यवंशी को ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में डेब्यू का मौका मिला। इसमें वह 10 गेंदों में 14 रन ही बना सके। इस दौरान उन्होंने 2 शानदार छक्के भी जड़े। आइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्णकालिक टीम के खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं।