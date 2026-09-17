कैरेबियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज
क्या है खबर?
कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज माज सदाकत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने जमैका किंग्समेन की ओर से खेलते हुए बारबाडोस ट्राइडेंट्स के खिलाफ शतक लगाया। यह उनके टी-20 क्रिकेट करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। इसके साथ ही वह CPL के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
माज सदाकत (21 साल और 124 दिन, 2026)
21 साल के युवा बल्लेबाज सदाकत ने CPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में बारबाडोस के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 49 गेंदों में 112 रन बनाए।
उन्होंने अपनी शतकीय पारी में 9 चौके और 8 छक्के लगाए।
ब्रिजटाउन में खेले गए मैच में बारबाडोस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 144/6 का स्कोर बनाया। जवाब में सदाकत के शतक की मदद से जमैका ने 9 विकेट से जीत दर्ज की।
#2
शिमरॉन हेटमायर (21 साल और 235 दिन, 2018)
शिमरॉन हेटमायर ने 21 साल और 235 दिन की उम्र में CPL 2018 में शतकीय पारी खेली थी।
उन्होंने गुयाना अमेजन वॉरियर्स की और से खेलते हुए जमैका तल्लावाह्स के विरुद्ध 49 गेंदों में 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए थे।
उनकी पारी की मदद से गुयाना ने मैच में 209/7 का स्कोर बनाया था, जिसके जवाब में जमैका की टीम 138 रन पर सिमट गई थी।
#3
ग्लेन फिलिप्स (21 साल और 280 दिन, 2018)
ग्लेन फिलिप्स भी इस सूची में शामिल हैं। उन्होंने 21 साल और 280 दिन की उम्र में 2018 में शतक लगाया था।
न्यूजीलैंड के इस आक्रामक बल्लेबाज ने जमैका तल्लावाह्स की ओर से खेलते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ 63 गेंदों में 103 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 9 चौके और 6 छक्के लगाए थे।
उनके इस शतक के बावजूद जमैका को उस मैच में हार मिली थी।
#4
सैम अयूब (24 साल और 95, 2026)
CPL 2026 के 18वें मैच में सैम अयूब ने जमैका किंग्समेन की ओर से खेलते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ शतक लगाया था।
बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 58 गेंदों में 102 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए थे।
उनकी इस पारी की मदद से जमैका ने पहले खेलते हुए 182/7 का स्कोर बनाया।
जवाब में सेंट किट्स की टीम 171/6 का स्कोर ही बना सकी थी।