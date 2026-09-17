कैरेबियन प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

CPL 2026 के 18वें मैच में सैम अयूब ने जमैका किंग्समेन की ओर से खेलते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ शतक लगाया था।

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 58 गेंदों में 102 रन बनाए थे। अपनी शतकीय पारी में उन्होंने 6 चौके और 8 छक्के लगाए थे।

उनकी इस पारी की मदद से जमैका ने पहले खेलते हुए 182/7 का स्कोर बनाया।

जवाब में सेंट किट्स की टीम 171/6 का स्कोर ही बना सकी थी।