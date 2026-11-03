इंडिया-A से खेलते हुए यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड-A के खिलाफ लगाया बड़ा शतक, मैच हुआ ड्रॉ 

जायसवाल ने 56 प्रथम श्रेणी मैचों की 102 पारियों में 53.59 की औसत से 5,145 रन बनाए हैं।

इसमें 18 शतक के साथ 18 ही अर्धशतक भी शामिल है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 265 रन का रहा है।

इसी तरह उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 31 टेस्ट की 57 पारियों में 47.49 की औसत से 2,612 रन भी अपने नाम किए हैं।

इसमें 7 शतक और 13 अर्धशतक भी शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 214 रन का रहा है।