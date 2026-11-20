यशस्वी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच साल 2024 में खेला था। उन्होंने अब तक इस टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले हैं। इसकी 7 पारियों में उन्होंने 39.28 की औसत से 275 रन बनाए हैं।

इस दौरान उनके बल्ले से 2 अर्धशतक निकले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर इसी मैच में आया।

टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी ने सबसे ज्यादा रन (1,123) इंग्लैंड के खिलाफ बनाए हैं। ये रन 10 मैचों की 19 पारियों में आए हैं।