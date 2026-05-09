यशस्वी जायसवाल और शफाली वर्मा को डोप टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर मिला नोटिस- रिपोर्ट

मौका दोनों खिलाड़ियों को दिया गया है स्पष्टीकरण देने का मौका रिपोर्ट के अनुसार, NADA ने दोनों खिलाड़ियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को भी इसकी जानकारी दी है। यह नोटिस नाडा के पंजीकृत परीक्षण पूल (RTP) में शामिल इन दोनों क्रिकेटरों के लिए पहली बार दर्ज किए गए ठिकाने संबंधी विफलताओं को दर्शाते हैं। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को इस असफलता का स्पष्टीकरण देना होगा और उसके बाद उन्हें दोबारा जांच के लिए बुलाया जाएगा।

नियम क्या है डोप टेस्ट से संबंधित नियम? NADA के पंजीकृत परीक्षण पूल में शामिल एथलीटों को डोपिंग टेस्ट के लिए निर्धारित समय और स्थान बताना अनिवार्य है। डोपिंग नियंत्रण अधिकारी (DCO) घोषित अवधि में नमूने एकत्र करने के लिए आ सकता है और निर्धारित स्थान पर उपस्थित न होने पर डोपिंग विरोधी नियमों के तहत टेस्ट छूट सकता है। नोटिस के अनुसार, DCO ने 17 दिसंबर को यशस्वी और 7 नवंबर को शफाली का टेस्ट निर्धारित किया था, लेकिन दोनों ही बताए गए स्थान पर नहीं मिले।

Advertisement