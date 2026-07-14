यश ठाकुर ने भारतीय टीम में चयन पर दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- पिता का आभारी हूं

यश के पिता रवि सिंह ठाकुर का 2023 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तेज गेंदबाज ने कहा कि वह अपने पूरे करियर में अपने पिता के अटूट समर्थन के लिए आभारी हैं।

उन्होंने TOI से कहा, "यह मेरे पिता का सपना था। मैं उनका बहुत आभारी हूं क्योंकि पहले दिन से लेकर जब तक वह हमारे साथ थे, उन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। यह क्षण उनके दिवंगत पिता का है और उन्हें ही समर्पित है।"