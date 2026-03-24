IPL 2026 में नहीं खेलेंगे यश दयाल, RCB ने की पुष्टि

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के तेज गेंदबाज यश दयाल हिस्सा नहीं लेंगे। RCB के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट ने क्रिकबज से इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दयाल अभी भी टीम के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं और फिलहाल उनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी को टीम में नहीं जोड़ा जाएगा। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

बयान यश टीम में शामिल नहीं होंगे- बोबाट बोबाट ने बेंगलुरु में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा "यश टीम में शामिल नहीं होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, वह एक निजी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यह साफ करने के लिए कि हम अब तक यश का पूरा साथ देते आए हैं। यह इस बात से जाहिर होता है कि जब हमारे पास खिलाड़ियों को रिटेन करने या रिलीज करने का मौका था, तब हमने उन्हें रिटेन किया था।"

जानकारी IPL 2025 में RCB से खेले थे यश दयाल दयाल ने IPL 2025 में RCB से खेलते हुए 15 मैचों में 36.15 की औसत के साथ 13 विकेट लिए थे। दयाल ने अपने IPL करियर में 43 मैच खेले हैं, जिसमें 33.90 की औसत और 9.57 की इकॉनमी रेट से 41 विकेट लिए हैं।

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बयान RCB ने यश दयाल को किया था रिटेन RCB ने जेद्दा में IPL 2026 में हुई छोटी नीलामी से पहले दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था, जिस पर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। बता दें कि उनके खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे थे। तब से दयाल को प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर रखा गया है। इसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें पूरे घरेलू सीजन के लिए टीम में नहीं चुना था।

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आरोप दयाल पर लगे हैं यौन उत्पीड़न के 2 गंभीर आरोप दयाल पर 2 अलग-अलग मामलों में यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप दर्ज हैं। गाजियाबाद की एक महिला ने आरोप लगाया था कि दयाल ने शादी का झांसा देकर 5 साल तक उसका शारीरिक और भावनात्मक शोषण किया। उसकी शिकायत के बाद दयाल पर बलात्कार का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा क्रिकेटर पर जयपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने का भी आरोप दर्ज है।