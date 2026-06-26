यश दयाल यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी, जल्द करेंगे क्रिकेट में वापसी

यश दयाल यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी, जल्द करेंगे क्रिकेट में वापसी
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर यश दयाल आगामी UP टी-20 लीग में मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस तेज गेंदबाज को चल रहे कानूनी मामलों के कारण क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा था। उनके खिलाफ एक मामले में यौन शोषण और दूसरे मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज था। हालांकि, NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अब सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।
NOC
UPCA दयाल के लिए जारी करेगा NOC
उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) के सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता ने बताया है कि बोर्ड यश दयाल को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करेगा। इससे उन्हें घरेलू और लीग क्रिकेट में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। गुप्ता ने TOI को बताया, "UPCA दयाल को घरेलू और लीग क्रिकेट खेलने के लिए जल्द ही NOC जारी करेगा, क्योंकि उनके खिलाफ चल रहे सभी कानूनी मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है और सभी कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है।"
वापसी
गोरखपुर लायंस के साथ खेलना जारी रखेंगे दयाल
UP टी-20 लीग की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर ने पुष्टि की है कि दयाल अपनी फ्रेंचाइजी गोरखपुर लायंस के साथ ही बने रहेंगे। उनके टूर्नामेंट में खेलने की उम्मीद है। लीग के विस्तार की योजनाओं की घोषणा करते हुए कपूर ने कहा, "हम जुलाई के मध्य में UP टी-20 लीग की मिनी-नीलामी आयोजित करेंगे। हम आगरा और नोएडा जैसे नए शहरों में भी इसे आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं।"
पृष्ठभूमि
दयाल के खिलाफ दर्ज हुई थी 2 FIR
दयाल के खिलाफ पहली FIR 6 जुलाई, 2025 को गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम पुलिस थाने में दर्ज की गई थी। उन पर शादी का झांसा देकर एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है। दूसरी घटना जयपुर के सांगानेर पुलिस थाने में दर्ज की गई है, जिसमें उन पर 17 वर्षीय एक लड़की का 2 साल तक बलात्कार करने और उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का आरोप है। इसमें उनके खिलाफ POCSO अधिनियम भी लगाया गया था।
जानकारी
आखिरी बार IPL 2025 के फाइनल में खेले थे दयाल
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज दयाल आखिरी बार IPL 2025 के फाइनल में खेले थे। उन्होंने RCB की पंजाब किंग्स पर जीत में अहम भूमिका निभाई थी। निजी कारणों से भारतीय तेज गेंदबाज हाल ही में समाप्त हुए सीजन में नहीं खेल पाए थे।