यश दयाल यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी हो गए हैं

यश दयाल यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी, जल्द करेंगे क्रिकेट में वापसी

लेखन भारत शर्मा 03:06 pm Jun 26, 202603:06 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर यश दयाल आगामी UP टी-20 लीग में मैदान पर वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के इस तेज गेंदबाज को चल रहे कानूनी मामलों के कारण क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा था। उनके खिलाफ एक मामले में यौन शोषण और दूसरे मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के तहत मामला दर्ज था। हालांकि, NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अब सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है।