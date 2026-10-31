दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में हराकर WTC अंक तालिका में हासिल किया दूसरा स्थान

WTC अंक तालिका: दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टेस्ट में हराकर हासिल किया दूसरा स्थान

लेखन भारत शर्मा 11:43 pm Oct 31, 202611:43 pm

क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने तीसरे और निर्णायक टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को 176 से हराकर सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया लिया। इसी तरह प्रोटियाज टीम ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) अंक तालिका में पीछे छोड़कर दूसरा स्थान भी हासिल कर लिया है। केपटाउन टेस्ट में जीत के लिए मिले 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 110 रन पर सिमट गई। आइए WTC अंक तालिका पर एक नजर डालते हैं।