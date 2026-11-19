बांग्लादेश मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। उसने तौहीद हृदोय (137) और लिटन दास (120) की पारियों के दम पर 400 रन बनाए।

कगिसो रबाडा ने 5 विकेट हॉल लिया। वहीं, डेन पेटरसन ने 4 विकेट चटकाए। जवाब में मार्क्स एकरमैन (157) और रेयान रिकेल्टन (102) की पारियों के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने 557 रन बनाए।

बांग्लादेश की दूसरी पारी में साइमन हार्मर ने 6 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने 1.3 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।