न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की है

इंग्लैंड के खिलाफ ओवल में न्यूजीलैंड की जीत के बाद कैसी है WTC की अंक तालिका?

लेखन भारत शर्मा 07:38 pm Jun 21, 202607:38 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सीरीज के दूसरे ओवल टेस्ट में इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 253 रन से हराकर जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही मेहमान टीम में सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इस जीत के साथ ही दोनों टीमों की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, अंत प्रतिशत में उतार-चढ़ाव जरूर देखने को मिला है। आइए इस मुकाबले के बाद WTC तालिका पर एक नजर डालते हैं।