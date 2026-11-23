भारतीय टीम 50 प्रतिशत अंको के साथ चौथे स्थान पर है। उसने 5 मैच जीते, 4 हारे और 3 ड्रॉ खेले हैं।

वहीं, न्यूजीलैंड ने 7 मुकाबले खेले हैं और उसे 4 मैच में जीत मिली है। एक मैच में उसने हार झेली है। वह 66.67 अंको के साथ तीसरे स्थान पर है।

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड की जगह ली है। उसने 13 मैच खेले हैं और 9 में जीत दर्ज की है। उसका प्रतिशत अंक 69.23 है।