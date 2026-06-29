नॉटिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की जीत के बाद कैसी है WTC की अंक तालिका?

जीत

ऐसे मिली न्यूजीलैंड को जीत

न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम 114.5 ओवर में 438 रन बनाने में सफल रही। जवाब में इंग्लैंड 88.2 ओवर में 354 रन ही बना पाई। न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में डेरिल मिचेल के शतक (100) की मदद से 288/9 का स्कोर बनाया और इंग्लैंड को 373 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 212 रन ही बना पाई और मुकाबला हार गई। इंग्लैंड के लिए जेमी स्मिथ ने सबसे ज्यादा 60 रन बनाए।