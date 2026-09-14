पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भारी जुर्माना लगा है (फाइल तस्वीर)

WTC: इंग्लैंड के खिलाफ धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तान को बड़ा झटका, 11 अंक कटे

लेखन आदर्श कुमार 01:25 pm Sep 14, 202601:25 pm

क्या है खबर?

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 3-0 से सीरीज गंवाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक और झटका लगा है। एजबेस्टन में खेले गए आखिरी टेस्ट में धीमी ओवर गति के लिए पाकिस्तान पर दोहरी कार्रवाई की गई। उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। अब जारी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) चक्र में पाकिस्तान के 11 अंक काटे गए हैं। इसके अलावा, टीम के खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया गया है।