अपने बाकी बचे सभी 6 मुकाबलों में जीत दर्ज करने का बेहतरीन प्रदर्शन भी भारत को फाइनल में जगह मिलने की गारंटी नहीं देगा।

इससे उसके अंक प्रतिशत बढ़कर 66.67 हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5-0 से जीत दर्ज करने पर भारत 2023 की चैंपियन टीम से आगे निकल जाएगा।

हालांकि, इसके बावजूद उसे फाइनल में पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका में से किसी एक टीम के शीर्ष 2 से बाहर होने की जरूरत होगी।