दक्षिण अफ्रीका ने पिछला संस्करण जीता था (फाइल तस्वीर)

WTC 2027 के फाइनल की तारीख का हुआ ऐलान, जानिए कहां होगा खिताबी मुकाबला

लेखन आदर्श कुमार 03:37 pm Jul 23, 202603:37 pm

क्या है खबर?

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2027 के फाइनल की तारीख और आयोजन स्थल का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। खिताबी मुकाबला 9 जून 2027 को शुरू होगा और 13 जून तक चलेगा। ये मुकाबला लंदन के प्रतिष्ठित द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। ICC पहले ही 2027, 2029 और 2031 के WTC फाइनल की मेजबानी इंग्लैंड को सौंप चुकी है। किस मैदान पर मुकाबले होंगे, इसका फैसला इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को करना है।