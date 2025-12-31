WPL के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, जानिए आंकड़े 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने अपनी अलग पहचान बना ली है। इस लीग ने महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ कई शानदार बल्लेबाजों को मंच दिया, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से इतिहास रचा। बड़े शॉट्स, दबाव में खेली गई अहम पारियां और लगातार रन बनाने की क्षमता ने इन खिलाड़ियों को खास बना दिया। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले नजर डालते हैं उन बल्लेबाजों पर, जिन्होंने WPL के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए।

#1 नेट साइवर-ब्रंट (1,027 रन) मुंबई इंडियंस (MI) की बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट इस सूची में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने 2023 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। इस खिलाड़ी ने 29 मुकाबले खेले हैं और इसकी 29 पारियों में 46.68 की औसत से 1,027 रन बनाए हैं। वह एकमात्र ऐसी बल्लेबाज हैं, जिनके बल्ले से 1,000 से ज्यादा रन निकले हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 141.85 की रही है। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 80* रन रहा है।

#2 एलिस पेरी (972 रन) रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की स्टार बल्लेबाज एलिस पेरी इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। व्यक्तिगत कारणों से पेरी WPL 2026 का संस्करण नहीं खेल पाएंगी। उन्होंने इस लीग में अपना पहला मुकाबला 2023 में खेला था। पेरी ने 25 मैच की 25 पारियों में 64.80 की उम्दा औसत के साथ 972 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 132.96 की रही है। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 90 रन रहा है।

Advertisement

#3 मेग लैनिंग (952 रन) दिल्ली कैपिटल्स (DC) की स्टार बल्लेबाज मेग लैनिंग इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने भी अपना पहला मुकाबला साल 2023 के संस्करण में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 मुकाबले में 39.66 की औसत से 952 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 127.10 की रही है। उनके बल्ले से 9 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 92 रन रहा है।

Advertisement