WPL में 2 सीजन में खेल चुकी हैं कमलिनी (तस्वीर: एक्स/@WPL)

WPL 2027 नीलामी: जी कमलिनी को गुजरात जायंट्स ने उनके बेस प्राइस पर खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 05:51 pm Oct 28, 202605:51 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 से पहले हुई नीलामी में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमलिनी को गुजरात जायंट्स ने 40 लाख रुपये में खरीदा है। नीलामी में उन्होंने अपना बेस प्राइस भी 40 लाख रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस (MI) से खेली थी और MI ने उन्हें रिलीज कर दिया था। वह चोट के चलते WPL 2026 का सीजन पूरा नहीं खेल सकी थी। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।