वानखेड़े स्टेडियम में होंगे WPL के मैच (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2027: ब्रेबॉर्न की जगह अब वानखेड़े में खेले जाएंगे मुंबई लेग के मैच

लेखन अंकित पसबोला 02:07 pm Nov 15, 202602:07 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। WPL के आगामी सीजन के मैच अब मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम की जगह पर वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। दरअसल, ब्रेबॉर्न स्टेडियम में विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के मैच होने है और ये टूर्नामेंट WPL के ठीक बाद होना है। WPL के तारीखों और मैचों के शेड्यूल में बाकी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुंबई के अलावा WPL 2027 के बाकी मैच वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में होने हैं।