WPL 2027 नीलामी: उमा छेत्री को नहीं मिला कोई खरीदार
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर बल्लेबाज उमा छेत्री को कोई खरीदार नहीं मिला। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 30 लाख रुपये तय किया था। WPL में ये खिलाड़ी UPW के लिए खेल चुकी हैं। इस खिलाड़ी ने साल 2024 में वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला था। वह वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की सदस्य भी रहीं थी।
करियर
ऐसा रहा है उमा का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
उमा ने भारतीय महिला टीम के लिए अब तक 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 4 पारियों में उन्होंने 9.25 की खराब औसत के साथ सिर्फ 37 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 90.24 की रही है।
वह भारत के लिए एक वनडे मैच भी खेल चुकी हैं। हालांकि, उस मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी।
घरेलू क्रिकेट में ये खिलाड़ी असम क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं।
जानकारी
WPL में ऐसा रहा है उमा का प्रदर्शन
उमा ने WPL में 9 मुकाबले खेले हैं और इसकी 7 पारियों में 13.33 की औसत से 80 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 78.43 की रही है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 24 रन है। उन्होंने 2 कैच लपके हैं और एक स्टंप आउट किया है।