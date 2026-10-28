WPL 2027 नीलामी: उमा छेत्री को नहीं मिला कोई खरीदार 

उमा ने भारतीय महिला टीम के लिए अब तक 7 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। इसकी 4 पारियों में उन्होंने 9.25 की खराब औसत के साथ सिर्फ 37 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 90.24 की रही है।

वह भारत के लिए एक वनडे मैच भी खेल चुकी हैं। हालांकि, उस मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी।

घरेलू क्रिकेट में ये खिलाड़ी असम क्रिकेट टीम के लिए खेलती हैं।