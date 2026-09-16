14 जनवरी से शुरू होगा टूर्नामेंट (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2027: 28 अक्टूबर को कोच्चि में होगी नीलामी, जानिए कब शुरू होगा टूर्नामेंट

लेखन अंकित पसबोला 06:23 pm Sep 16, 202606:23 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की शुरुआत 14 जनवरी से होनी है और इसका फाइनल मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाएगा। अगले सीजन से पहले होने वाली नीलामी इस बार कोच्चि में 28 अक्टूबर को होगी। तारीखों के हिसाब से WPL 2027 'विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी' के पहले संस्करण से ठीक पहले होगा। बता दें कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका से भारत में शिफ्ट किया गया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।