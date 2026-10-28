GG से मैच नहीं खेल सकी थी तितास (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2027 नीलामी: तितास साधु को नहीं मिला कोई खरीदार

लेखन अंकित पसबोला 08:13 pm Oct 28, 202608:13 pm

क्या है खबर?

कोच्चि में जारी विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में तितास साधु को कोई खरीदार नहीं मिला है। उनका बेस प्राइस 30 लाख रुपये था। WPL में ये तेज गेंदबाज दिल्ली कैपिटल्स (DC) से खेल चुकी हैं। 22 साल की साधु भारत की ओर से वनडे और टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं। वह WPL 2026 में गुजरात जायंट्स (GG) का हिस्सा थी, लेकिन चोट के कारण मैच नहीं खेल सकी थी।