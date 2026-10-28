WPL 2027 नीलामी: श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू को नहीं मिला खरीदार 

अट्टापट्टू ने साल 2009 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।

कम उम्र में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करने के बाद वह अपने प्रदर्शन के दम पर टीम की स्थायी सदस्य बन गई और फिर उन्हें कप्तान बना दिया गया था।

उन्होंने 173 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 27.11 की औसत और 115.02 की स्ट्राइक रेट से 4,311 रन बनाए हैं।

दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 6.66 की इकॉनमी से 92 विकेट लिए हैं।