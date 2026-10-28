WPL 2027 नीलामी: सोफिया डंकले को कोई खरीदार नहीं मिला
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सोफिया डंकले को कोई खरीदार नहीं मिला। इस इंग्लिश खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया हुआ था। डंकले WPL के अलावा बिग बैश लीग (BBL) और द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं। वह इंग्लैंड की ओर से तीनों प्रारूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी है। कोच्चि में हुई नीलामी में उनके नाम पर किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।
WPL
WPL में GG से खेल चुकी हैं डंकले
डंकले ने WPL में सिर्फ एक सीजन में गुजरात जायंट्स (GG) की ओर से खेली थी।
उन्होंने WPL 2022-23 में 6 पारियों में 20.16 की औसत और 175.36 की स्ट्राइक रेट के साथ 121 रन बनाए थे। इस बीच उन्होंने एक अर्धशतक लगाया था।
उन्होंने WBBL में 24 मैचों में 24.82 की औसत और 119.20 की स्ट्राइक रेट के साथ 571 रन अपने नाम किए। उन्होंने इस लीग में 4 अर्धशतक लगाए।
करियर
इंग्लैंड से 81 मैच खेल चुकी हैं डंकले
दाएं हाथ की बल्लेबाज डंकले ने 81 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 69 पारियों में 25.66 की औसत और 123.35 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,463 रन बनाए।
इस बीच उन्होंने 81* रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 7 अर्धशतक लगाए हैं।
वह लेग ब्रेक गेंदबाजी भी करती हैं। उन्होंने गेंदबाजी में एक विकेट लिया है।
उन्होंने अब तक इंग्लैंड की ओर से 51 वनडे और 6 टेस्ट मैच भी खेले हैं।