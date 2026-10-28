WPL में GG से खेल चुकी हैं डंकले (तस्वीर: एक्स/@ICC)

WPL 2027 नीलामी: सोफिया डंकले को कोई खरीदार नहीं मिला

लेखन अंकित पसबोला 08:15 pm Oct 28, 202608:15 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज सोफिया डंकले को कोई खरीदार नहीं मिला। इस इंग्लिश खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया हुआ था। डंकले WPL के अलावा बिग बैश लीग (BBL) और द हंड्रेड में भी खेल चुकी हैं। वह इंग्लैंड की ओर से तीनों प्रारूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी है। कोच्चि में हुई नीलामी में उनके नाम पर किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई।