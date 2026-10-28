WPL 2027 नीलामी: साइका इशाक को नहीं मिला कोई खरीदार

इशाक ने भारत के लिए सिर्फ 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 3 पारियों में 16.20 की औसत से 5 विकेट लेने में सफल रहीं हैं।

उन्होंने 8.10 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 3/22 का रहा है।

भारत के लिए इस खिलाड़ी ने एक वनडे मैच भी खेला है। हालांकि, उस मुकाबले में वह एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाईं थी।