WPL 2027 की नीलामी में ये महिला खिलाड़ी रहीं सबसे महंगी

किरन नवगिरे को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 75 लाख रुपये में खरीदा। वह इस नीलामी में दूसरी सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुईं।

उन्होंने 40 लाख रुपये में अपना बेस प्राइस रखा था।

वह पिछले 4 सीजन में UPW की ओर से खेल चुकी थी। नवगिरे ने WPL में कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें 14.50 की औसत और 134.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 435 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए, 57 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा।