सोफी मोलिनक्स के आंकड़े कमाल के हैं (फाइल तस्वीर)

WPL 2027 नीलामी: जानिए किस टीम ने सोफी मोलिनक्स को 1.10 करोड़ रुपये में खरीदा

लेखन आदर्श कुमार 05:50 pm Oct 28, 202605:50 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान और स्पिन गेंदबाज सोफी मोलिनक्स को 1.10 करोड़ रुपये में यूपी वारियर्स (UPW) ने खरीदा है। इस खिलाड़ी ने अपना बेस प्राइस 50 लाख रुपये तय किया हुआ था। मोलिनक्स 2023-24 के संस्करण में RCB के लिए खेलीं थी। वह द हंड्रेड और महिलाओं के बिग बैश लीग (WBBL) का भी हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2018 में खेला था।