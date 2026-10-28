RCB से भी खेल चुकी हैं राणा (तस्वीर: एक्स/@wplt20)

WPL 2027 नीलामी: स्नेह राणा को यूपी वारियर्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा

लेखन अंकित पसबोला 05:53 pm Oct 28, 202605:53 pm

क्या है खबर?

कोच्चि में हुई विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर स्नेह राणा को यूपी वारियर्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा है। उन्होंने अपना बेस प्राइस भी 30 लाख रुपये रखा था। वह पिछले सीजन में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की ओर से खेली थी। WPL 2026 में उनका खराब निराशाजनक रहा था, जिसके बाद DC ने नीलामी से पहले उन्हें रिलीज कर दिया था। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।