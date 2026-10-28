WPL 2027 नीलामी: जेस जोनासेन को RCB ने उनके बेस प्राइस में खरीदा

जोनासेन ने अब तक 105 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें बल्लेबाजी में उन्होंने 90.12 की स्ट्राइक रेट के साथ 438 रन बनाए हैं। इस बीच 47 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

बाएं हाथ की इस स्पिनर ने 19.62 की औसत और 5.76 की इकॉनमी रेट के साथ 96 विकेट चटकाए हैं। वह एक पारी में 5 विकेट हॉल भी ले चुकी हैं।

उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 12 रन पर 5 विकेट लेना रहा है।