क्लो ट्रायन शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं (फाइल तस्वीर)

WPL 2027 नीलामी: क्लो ट्रायन को किस टीम ने 30 लाख रुपये में खरीदा?

लेखन आदर्श कुमार 08:03 pm Oct 28, 202608:03 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी क्लो ट्रायन को 30 लाख रुपये में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने खरीदा है। उन्होंने अपनी बेस प्राइस 30 लाख रुपये रखी थी। ये खिलाड़ी WPL में यूपी वारियर्स (UPW) की टीम का हिस्सा रह चुकीं हैं। वह द हंड्रेड, महिलाओं की बिग बैश लीग (WBBL) और महिलाओं की कैरेबियन प्रीमियर लीग (WCPL) भी खेल चुकी हैं। उन्होंने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय 2010 में खेला था।