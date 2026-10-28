WPL 2027 की नीलामी के बाद ऐसी हैं सभी टीमें
क्या है खबर?
विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी कोच्चि में सम्पन्न हुई, जिसमें सभी टीमों ने अपनी-अपनी जरूरतों और पर्स को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों पर दांव लगाए। इसी क्रम में यूपी वारियर्स (UPW) ने सोफी मोलिनक्स को 1.10 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि में खरीदा। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की कप्तान इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी साबित हुईं। अब नीलामी के बाद सभी टीमों की सूची पर एक नजर डालते हैं।
DC
ऐसी है DC की पूरी टीम
DC की पूरी टीम: जेमिमा रोड्रिगेज, शफाली वर्मा, सदरलैंड और मरिजान कप्प- 2.20 करोड़ रुपये, निकी प्रसाद (50 लाख रुपये), लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), चिनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये), नंदिनी शर्मा (20 लाख रुपये), ममता मदिवाला (10 लाख रुपये), लूसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये), मिन्नू मणि (40 लाख रुपये), नवगिरे (75 लाख रुपये), उमा काशवी (10 लाख रुपये), नाजमा खान (10 लाख रुपये) और किर्स्टी गॉर्डन (10 लाख रुपये)।
GG
ऐसी है GG की पूरी टीम
GG की पूरी टीम: गार्डनर (3.50 करोड़ रुपये), मूनी (2.50 करोड़ रुपये), सोफी डिवाइन (2 करोड़ रुपये), रेणुका (60 लाख रुपये), फुलमाली (70 लाख रुपये), अनुष्का (45 लाख रुपये), तनुजा, (45 लाख रुपये), काशवी (65 लाख रुपये), वेयरहम (1 करोड़ रुपये), कनिका (30 लाख रुपये), गर्थ (50 लाख रुपये), यास्तिका (50 लाख रुपये), हैप्पी (10 लाख रुपये), राजेश्वरी (40 लाख रुपये), जिंतिमणि कलिता (10 लाख रुपये), कमलिनी (40 लाख रुपये), प्रेंडरगास्ट (30 लाख रुपये) और समायरा राघव (10 लाख रुपये)।
MI
ऐसी है MI की पूरी टीम
MI की पूरी टीम: नैट साइवर-ब्रंट (3.50 करोड़ रुपये), हरमनप्रीत कौर (2.50 करोड़ रुपये), हेली मैथ्यूज (1.75 करोड़ रुपये), अमनजोत (1 करोड़ रुपये), अमेलिया (3 करोड़ रुपये), इस्माइल (60 लाख रुपये), संस्कृति (20 लाख रुपये), राहिला (10 लाख रुपये), सजना (75 लाख रुपये), केरी (30 लाख रुपये), वैष्णवी (30 लाख रुपये), नॉरिस (10 लाख रुपये), दिशा (10 लाख रुपये), लतिका (10 लाख रुपये), भारती (10 लाख रुपये), सानिका (10 लाख रुपये), श्वेता (20 लाख रुपये) और अक्षिता (10 लाख रुपये)।
RCB
ऐसी है RCB की पूरी टीम
RCB की पूरी टीम: स्मृति मंधाना (3.50 करोड़ रुपये), ऋचा (2.75 करोड़ रुपये), पेरी (2 करोड़ रुपये), श्रेयंका (60 लाख रुपये), जॉर्जिया (60 लाख रुपये), नादिन डी क्लर्क (65 लाख रुपये), राधा (65 लाख रुपये), लॉरेन बेल (90 लाख रुपये), प्रेमा रावत (20 लाख रुपये), पूजा वस्त्राकर (85 लाख रुपये), अरुंधति (75 लाख रुपये), प्रत्युषा कुमार (10 लाख रुपये), सयाली (30 लाख रुपये), जोनासन (40 लाख रुपये), वृंदा (10 लाख रुपये), ट्रायन (30 लाख रुपये) और तेजल (30 लाख रुपये)।
UPW
ऐसी है UPW की पूरी टीम
UPW की पूरी टीम: दीप्ति (3.20 करोड़ रुपये), एक्लेस्टोन (85 लाख रुपये),लैनिंग (1.90 करोड़ रुपये), लिचफील्ड (1.20 करोड़ रुपये), हरलीन (50 लाख रुपये), क्रांति (50 लाख रुपये), शिखा (2.40 करोड़ रुपये), शिप्रा (10 लाख रुपये), सिमरन (10 लाख रुपये), प्रतीका (50 लाख रुपये), स्नेह राणा (30 लाख रुपये), ग्रेस हैरिस (30 लाख रुपये), मोलिन्यू (1.10 करोड़ रुपये), सुषमा (30 लाख रुपये), कैथरीन (10 लाख रुपये), आशा (30 लाख रुपये), मनाली दक्षिणी (10 लाख रुपये) और सहाना पवार (10 लाख रुपये)।