WPL 2027 की नीलामी के बाद ऐसी हैं सभी टीमें

DC की पूरी टीम: जेमिमा रोड्रिगेज, शफाली वर्मा, सदरलैंड और मरिजान कप्प- 2.20 करोड़ रुपये, निकी प्रसाद (50 लाख रुपये), लौरा वोल्वार्ड्ट (1.10 करोड़ रुपये), चिनेल हेनरी (1.30 करोड़ रुपये), श्री चरणी (1.30 करोड़ रुपये), दीया यादव (10 लाख रुपये), नंदिनी शर्मा (20 लाख रुपये), ममता मदिवाला (10 लाख रुपये), लूसी हैमिल्टन (10 लाख रुपये), मिन्नू मणि (40 लाख रुपये), नवगिरे (75 लाख रुपये), उमा काशवी (10 लाख रुपये), नाजमा खान (10 लाख रुपये) और किर्स्टी गॉर्डन (10 लाख रुपये)।