WPL 2027 नीलामी: किरन नवगिरे को दिल्ली कैपिटल्स ने 75 लाख रुपये में खरीदा

नवगिरे ने WPL में अब तक कुल 31 मैच खेले हैं, जिसमें 14.50 की औसत और 134.67 की स्ट्राइक रेट के साथ 435 रन बनाए हैं।

इस बीच उन्होंने 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें 57 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा।

WPL 2026 में उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया था। दाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने अपनी 6 पारियों में 66.66 की स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 16 रन बनाए थे।

इसके बाद UPW ने उन्हें रिलीज किया था।