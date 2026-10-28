WPL 2027 नीलामी: 15 साल की उमा काशवी बनीं लीग के इतिहास की सबसे युवा खिलाड़ी

दाएं हाथ की बल्लेबाज और स्पिन गेंदबाज उमा हाल ही में अंडर-15 वनडे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के बाद सुर्खियों में आईं।

उन्होंने 172 की औसत से 516 रन बनाए। उन्होंने कर्नाटक की अंडर-15 टीम की कप्तानी भी कर चुकी हैं।

इसके अलावा, उन्होंने महारानी ट्रॉफी में बेंगलुरु ब्लास्टर्स की अगुआई की। उमा महिला अंडर-19 टी-20 ट्रॉफी जीत चुकी हैं, महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के सेमीफाइनल तक पहुंची हैं और कर्नाटक महिला लीग का खिताब भी साझा कर चुकी हैं।