WPL 2027 की नीलामी 28 अक्टूबर को होगी (फाइल तस्वीर)

WPL 2027 नीलामी: 146 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, जानिए सभी अहम बातें

लेखन आदर्श कुमार 08:05 pm Oct 27, 202608:05 pm

क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2027 की नीलामी 28 अक्टूबर को केरल के कोच्चि में होगी। इस नीलामी में 27 स्थानों के लिए कुल 146 खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इनमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए 20 और विदेशी खिलाड़ियों के लिए 7 जगहें उपलब्ध हैं। नीलामी की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी खिलाड़ियों के पूरे दौर से होगी। इसमें पहले बल्लेबाज, फिर ऑलराउंडर, विकेटकीपर, तेज गेंदबाज और स्पिनर इसी क्रम में शामिल होंगे।