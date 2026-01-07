WPL 2026: टूर्नामेंट के इतिहास में की गई सबसे बड़ी साझेदारियां, शीर्ष पर है यह जोड़ी

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) के इतिहास में अब तक कई जबरदस्त साझेदारियां देखने को मिली है। इन साझेदारियों में न केवल बड़े रन बने बल्कि टीमों को निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। बल्लेबाजों के बीच तालमेल, समझ और रणनीति ने कई मैचों का रुख बदल दिया। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले इस टूर्नामेंट में की गई सबसे बड़ी साझेदारियों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 मेग लैनिंग और शफाली वर्मा (162 रन) इस सूची में पहले स्थान पर मेग लैनिंग और शफाली वर्मा की जोड़ी है। इन दोनों खिलाड़ियों ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ साल 2023 के संस्करण में 162 रन जोड़ दिए थे। लैनिंग 43 गेंदों में 72 रन बनाकर आउट हुईं थी। शफाली के बल्ले से 45 गेंदों में 84 रन निकले थे। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने 223/2 का स्कोर बनाया था। जवाब में RCB 163/8 का स्कोर ही बना पाई थी।

#2 शफाली वर्मा और जेस जोनासेन (146 रन) दूसरे स्थान पर भी शफाली हैं। उन्होंने DC की जेस जोनासेन के साथ मिलकर WPL 2025 में नाबाद 146 रन की साझेदारी निभाई थी। ये साझेदारी भी RCB की टीम के खिलाफ ही हुई थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 147/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में DC ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था। शफाली ने 43 गेंद का सामना कर 80 रन बनाए थे। जेस के बल्ले से 38 गेंदों में 61 रन निकले थे।

#3 नेट साइवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर (106 रन) सूची में तीसरे स्थान पर नेट साइवर ब्रंट और हरमनप्रीत कौर की जोड़ी है। इन दोनों ने मुंबई इंडियंस (MI) के लिए खेलते हुए यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ तीसरे विकेट के लिए नाबाद 106 रन जोड़े थे। MI 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी। हरमनप्रीत ने 33 गेंदों का सामना कर 53 रन बनाए थे। ब्रंट के बल्ले से 31 गेंदों में 45 रन निकले थे। MI को 8 विकेट से शानदार जीत मिली थी।

