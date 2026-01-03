WPL 2026: टूर्नामेंट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने जड़े सबसे ज्यादा छक्के 

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) ने बेहद कम समय में ही दर्शकों के बीच खास पहचान बना ली है। इस टूर्नामेंट में महिला बल्लेबाजों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट की तस्वीर बदल दी है। लंबे-लंबे छक्कों की बरसात ने मुकाबलों को रोमांचक बनाया और कई खिलाड़ियों ने अपनी ताकतवर हिटिंग से रिकॉर्ड बुक में जगह बनाई। ऐसे में आइए आगामी संस्करण से पहले इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों पर एक नजर डाल लेते हैं।

#1 शफाली वर्मा (49 छक्के) इस सूची में पहले स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स (DC) की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा हैं। उन्होंने 2023 के संस्करण में अपना पहला मुकाबला खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 27 मुकाबले खेले हैं और इसकी 27 पारियों में 49 छक्के लगाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 3 बार नाबाद रहते हुए 36.04 की औसत से 865 रन बनाए हैं। शफाली के बल्ले से 6 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 84 रन रहा है।

#2 ऋचा घोष (30 छक्के) इस सूची में दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की बल्लेबाज ऋचा घोष हैं। उन्होंने अब तक WPL में 30 छक्के लगाए हैं। इस खिलाड़ी ने भी अपना पहला मुकाबला 2023 के संस्करण में खेला था। उन्होंने 26 मैचों की 24 पारियों में 6 बार नाबाद रहते हुए 34.72 की औसत से 625 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 69 रन रहा है। ऋचा ने 70 चौके भी जड़े हैं।

Advertisement

#3 एश्ले गार्डनर (26 छक्के) सूची में तीसरे स्थान पर गुजरात जायंट्स (GG) की स्टार खिलाड़ी एशले गार्डनर हैं। उन्होंने 25 मुकाबले खेले हैं और इसकी 25 पारियों में 26 छक्के लगाने में सफल रहीं हैं। उन्होंने 2 बार नाबाद रहते हुए 24.65 की औसत से 567 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 141.75 की रही है। गार्डनर के बल्ले से 5 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 79 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने 57 चौके भी लगाए हैं।

Advertisement