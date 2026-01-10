WPL 2026: एशले गार्डनर ने यूपी वारियर्स के खिलाफ जड़ा शानदार अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

LOADING...
एशले गार्डनर ने WPL में अपना छठा अर्धशतक लगाया (फाइल तस्वीर)

लेखन आदर्श कुमार
Jan 10, 2026
04:42 pm
क्या है खबर?

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के दूसरे मुकाबले में गुजरात जायंट्स (GG) की कप्तान एशले गार्डनर ने शानदार अर्धशतकीय पारी (65) खेली। ये उनके WPL करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में पूरा किया। उनकी शानदार पारी के कारण यूपी वारियर्स (UPW) के खिलाफ GG की टीम 207/4 का स्कोर बनाने में सफल रही। गार्डनर पिछले संस्करण में भी कमाल के फॉर्म में थी। उन्होंने 9 मैच में 243 रन बनाए थे।

पारी

ऐसी रही गार्डनर की पारी और साझेदारी 

गार्डनर ने 41 गेदों का सामना किया और 65 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 158.54 की रही। उन्हें सोफी एक्लेस्टोन ने क्लीन बोल्ड किया। इस खिलाड़ी ने अपना पहला मुकाबला खेल रहीं अनुष्का शर्मा के साथ 63 गेंदों में 103 रन जोड़े। अनुष्का ने 30 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 7 चौके निकले और उनकी स्ट्राइक रेट 146.67 की रही।

करियर

ऐसा रहा है गार्डनर का WPL करियर 

WPL में गार्डनर ने अब तक 26 मुकाबले खेले हैं और इसकी 26 पारियों में 26.33 की औसत से 632 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 79* रन रहा है। उनके बल्ले से 63 चौके और 29 छक्के निकले हैं। उन्होंने 143.31 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। गार्डनर 2 पारियों में नाबाद भी रहीं हैं। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 25 विकेट भी अपने नाम किए हैं।

