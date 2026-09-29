महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय: श्री चरणी ने रचा इतिहास, गेंदबाजी रैंकिंग में सर्वाधिक रेटिंग अंक हासिल किए

बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाज चरणी भारत के हालिया शानदार प्रदर्शन में अहम गेंदबाज रहीं हैं।

भारत ने पहले 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब जीता और इसके कुछ दिन बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

एशिया कप में चरणी ने कुल 12 विकेट लिए। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 20 रन देकर 4 विकेट चटकाए।

भारत ने यह मुकाबला 72 रन से जीतकर रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की थी।