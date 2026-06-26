शफाली ने बांग्लादेश के खिलाफ लगाया अर्धशतक (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला टी-20 विश्व कप: इन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाए हैं सबसे तेज अर्धशतक

लेखन अंकित पसबोला 12:36 pm Jun 26, 202612:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया। उनकी पारी की मदद से भारतीय टीम ने 5 विकेट से मैच जीता। इस अर्धशतक के लिए शफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शफाली टी-20 विश्व कप में भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।