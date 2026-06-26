महिला टी-20 विश्व कप: इन भारतीय खिलाड़ियों ने लगाए हैं सबसे तेज अर्धशतक
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने टी-20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार अर्धशतक लगाया। उनकी पारी की मदद से भारतीय टीम ने 5 विकेट से मैच जीता। इस अर्धशतक के लिए शफाली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शफाली टी-20 विश्व कप में भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाली बल्लेबाज बनी। आइए इस सूची के बारे में जानते हैं।
#1
हरमनप्रीत कौर (27 गेंद बनाम श्रीलंका, 2024)
भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टी-20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 27 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। दुबई में खेले गए मैच में उन्होंने 192.59 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 52 रन बनाए, जिसमें 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। भारतीय टीम ने उस मैच में 172/3 का स्कोर बनाया और श्रीलंकाई टीम सिर्फ 90 रन पर ही सिमट गई थी। भारत ने वो मैच 82 रन से जीता था।
#2
शफाली वर्मा (29 गेंद बनाम बांग्लादेश, 2026)
टी-20 विश्व कप 2026 के 23वें मुकाबले में शफाली ने शानदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए वह 34 गेंदों का सामना करते हुए 53 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी इस पारी की मदद से भारत ने जीत के लिए मिले 137 रन के लक्ष्य को 16.5 ओवर में हासिल किया।
#3
स्मृति मंधाना (31 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2018)
भारतीय सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना इस सूची में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। वह मैच में 55 गेंदों में 83 रन बनाकर आउट हुई थी। भारत ने उस मैच में मंधाना की पारी की मदद से 167/8 का स्कोर बनाया था और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी सिर्फ 119 रन पर ही सिमट गई थी।
#4
हरमनप्रीत कौर (32 गेंद बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2023)
हरमनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करना पसंद है। टी-20 विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय कप्तान ने कंगारू टीम के खिलाफ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाए थे। उनकी पारी के बावजूद भारतीय टीम को मैच में हार का सामना करना पड़ा था। जीत के लिए मिले 173 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 167/8 का स्कोर ही बना सकी थी।