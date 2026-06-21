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महिला टी-20 विश्व कप: श्री चरणी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए आंकड़े 
शानदार रही श्री चरणी की गेंदबाजी (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला टी-20 विश्व कप: श्री चरणी ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लिए 3 विकेट, जानिए आंकड़े 

लेखन अंकित पसबोला
Jun 21, 2026
11:08 pm
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच में 6 विकेट से हार मिली। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 158/7 का स्कोर बनाया और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इस लक्ष्य का बचाव नहीं कर सकी। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में भारत की ओर से श्री चरणी ने 3 विकेट लिए। आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

गेंदबाजी 

शानदार रही श्री चरणी की गेंदबाजी

चरणी ने अपना पहला और दक्षिण अफ्रीका की पारी के चौथे ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। अपने अगले ओवर में इस बाएं हाथ की स्पिनर ने 2 विकेट लिए। उन्होंने दूसरी गेंद पर लॉरा वोल्वार्ड्ट और चौथी गेंद पर एनेरी डर्कसेन को पवेलियन की राह दिखाई। इस युवा गेंदबाज ने अपना दूसरा ओवर मेडन किया। अपने आखिरी ओवर में उन्होंने नादिन डी क्लर्क को बोल्ड किया। अपने 4 ओवर में उन्होंने 24 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

करियर 

चरणी के टी-20 करियर पर एक नजर

चरणी ने पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2025 में खेला था। उन्होंने 23 मुकाबले खेले हैं और इसकी 23 पारियों में 16.55 की औसत से 38 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 7.32 की रही है। इस खिलाड़ी ने 2 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/12 का रहा है। टी-20 विश्व कप में इस खिलाड़ी ने 3 मैच की 3 पारियों में 10 विकेट लिए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 5.33 की रही है।

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