महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा ने जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 23वें मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। महिला टी-20 विश्व कप में ये भारत की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। शफाली की इस पारी के दम पर टीम को 5 विकेट से जीत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही शफाली की पारी
शफाली ने 34 गेंदों का सामना किया और 53 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 8 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 155.88 की रही। टी-20 विश्व कप में शफाली के बल्ले से निकला यह दूसरा अर्धशतक है। उन्होंने इस टूर्नामेंट में 18 मुकाबले खेले हैं और 28.16 की औसत से 507 रन बनाए हैं। शफाली ने इस विश्व कप में 4 पारियों में 145 रन बनाए हैं। उनका दोनों पचासा इसी विश्व कप में आया है।
रिकॉर्ड
शफाली ने हासिल की ये उपलब्धि
शफाली ने टी-20 विश्व कप में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज पचासा लगाया। उन्होंने स्मृति मंधाना को पीछे छोड़ा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 2018 के टी-20 विश्व कप में 31 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इस सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। उन्होंने साल 2024 के टी-20 विश्व कप में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 27 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था।
जानकारी
पावरप्ले में शफाली ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा
शफाली टी-20 विश्व कप में पावरप्ले के दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं। उन्होंने 24 गेंदों में 43 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2020 में 17 गेंदों में 39 रन बनाए थे।
करियर
ऐसा रहा है शफाली का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
शफाली ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2019 में खेला था। उन्होंने अब तक 110 मैच खेले हैं और इसकी 109 पारियों में 27.83 की औसत और 136.45 की स्ट्राइक रेट से 2,867 रन बनाने में सफल रहीं हैं। उनके बल्ले से 18 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 81 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने बांग्लादेश के खिलाफ 13 मैचों की 13 पारियों में 26.50 की औसत और 125.19 की स्ट्राइक रेट से 318 रन बनाए हैं।