शफाली वर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा ने जड़ा अपना तीसरा अर्धशतक, ये रिकॉर्ड्स किए अपने नाम

लेखन आदर्श कुमार 11:15 pm Jun 25, 202611:15 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 23वें मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने शानदार अर्धशतकीय पारी (53) खेली। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 18वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 29 गेंदों में पूरा किया। महिला टी-20 विश्व कप में ये भारत की ओर से लगाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। शफाली की इस पारी के दम पर टीम को 5 विकेट से जीत मिली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।