टी-20 विश्व कप: भारतीय महिला टीम के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के

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अमिता शर्मा (3 छक्के)

भारत की पूर्व खिलाड़ी अमिता शर्मा चौथे स्थान पर है। उन्होंने 2009 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2012 के टी-20 विश्व कप में खेलती हुईं नजर आईं थी। इस खिलाड़ी ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 9 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 3 छक्के लगाए थे। वह 20 की औसत और 104.16 की स्ट्राइक रेट से 96 रन बनाने में सफल रहीं थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 28 रन था।