टी-20 विश्व कप: भारतीय महिला टीम के लिए इन बल्लेबाजों ने जड़े हैं सबसे ज्यादा छक्के
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाजों ने कई यादगार पारियां खेली हैं। इस दौरान कुछ खिलाड़ियों ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से छक्कों की बरसात कर विरोधी टीमों पर दबाव बनाया है। बड़े मंच पर लंबे-लंबे छक्के लगाने की उनकी क्षमता ने भारत को कई मुकाबलों में मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में आइए आगामी टूर्नामेंट से पहले भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाजों पर नजर डाल लेते हैं।
#1
हरमनप्रीत कौर (19 छक्के)
इस सूची में पहले स्थान पर हरमनप्रीत कौर हैं। भारतीय कप्तान ने अब तक 39 मुकाबले खेले हैं औ इसकी 33 पारियों में 19 छक्के लगाने में सफल रहीं हैं। वह 25.03 की औसत और 112.21 की स्ट्राइक रेट से 726 रन बना चुकी हैं। हरमनप्रीत के बल्ले से एक शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 103 रन रहा है। इस खिलाड़ी ने विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 2009 में खेला था।
#2
स्मृति मंधाना (11 छक्के)
दूसरे स्थान पर भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं। उन्होंने साल 2014 में अपना पहला टी-20 विश्व कप खेला था। इस खिलाड़ी ने 25 मैचों की 25 पारियों में 11 छक्के लगाए हैं। उनके बल्ले से 21.83 की औसत और 114.41 की स्ट्राइक रेट से 524 रन निकले हैं। मंधाना ने 4 अर्धशतकीय पारी खेली है और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 87 रन रहा है। उन्होंने टी-20 विश्व कप में 65 चौके भी लगाए हैं।
#3
शफाली वर्मा (10 छक्के)
शफाली वर्मा इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 2020 में खेला था। उन्होंने 14 मैच की 14 पारियों में 10 छक्के लगाए हैं। उनके बल्ले से 25.85 की औसत और 125.25 की स्ट्राइक रेट से 362 रन निकले हैं। वह इस टूर्नामेंट में एक भी शतक या अर्धशतक नहीं लगा पाई हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्करो 47 रन रहा है। इस खिलाड़ी के बल्ले से 41 चौके भी निकले हैं।
#4
अमिता शर्मा (3 छक्के)
भारत की पूर्व खिलाड़ी अमिता शर्मा चौथे स्थान पर है। उन्होंने 2009 के विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेला था। आखिरी बार वह 2012 के टी-20 विश्व कप में खेलती हुईं नजर आईं थी। इस खिलाड़ी ने 12 मुकाबले खेले थे और इसकी 9 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 3 छक्के लगाए थे। वह 20 की औसत और 104.16 की स्ट्राइक रेट से 96 रन बनाने में सफल रहीं थी। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 28 रन था।