महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा का टूर्नामेंट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा का टूर्नामेंट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार 12 जून से होने जा रही है। इंग्लैंड की सरजमीं पर आयोजित होने वाले इस विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिताबी दावेदारी पेश करने वाली बड़ी टीमों में से एक है। विस्फोटक बल्लेबाज शफाली वर्मा विश्व कप में भारत की बड़ी उम्मीद हो सकती हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वह मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। आइए उनके टी-20 विश्व कप आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
आंकड़े
महिला टी-20 विश्व कप में कैसा रहा है शफाली का प्रदर्शन?
शफाली ने साल 2019 में महज 15 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। काफी कम उम्र में ही उन्होंने विश्व महिला क्रिकेट में अपनी एक अलग पहचान बना ली है। वह अब तक 3 टी-20 विश्व कप खेल चुकी है। इस दौरान उन्होंने 14 मैचों में 25.85 की औसत और 125.25 की स्ट्राइक रेट से 362 रन बनाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 47 रन का रहा है।
रिकॉर्ड
शफाली के नाम दर्ज सबसे कम उम्र में 2,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड
शफाली के नाम सबसे कम उम्र में 2,000 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने का रिकॉर्ड दर्ज है। टी-20 विश्व कप 2024 में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ उन्होंने यह कारनामा किया था। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी थी। उन्होंने महज 20 साल और 255 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। उन्होंने आयरलैंड की गैबी लुईस (23 साल और 35 दिन) का रिकॉर्ड तोड़ा था।
रिकॉर्ड
सबसे कम उम्र में टी-20 विश्व कप फाइनल खेलने वाली खिलाड़ी
शफली सबसे कम उम्र (पुरुष और महिला) में टी-20 विश्व कप का फाइनल खेलने वाली खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने महिला टी-20 विश्व कप 2020 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरकर यह रिकॉर्ड बनाया था। उस दौरान वह 16 साल और 40 दिन की थी। इस सूची में भारत की ही ऋचा घोष दूसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 16 साल 5 महीने और 11 दिन की उम्र में अपना महिला टी-20 विश्व कप फाइनल खेला था।
करियर
शफाली का टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट करियर
दाएं हाथ की बल्लेबाज ने 106 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 27.49 की औसत और 135.49 की स्ट्राइक रेट से 2,722 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में उनके नाम 16 अर्धशतक दर्ज हैं। घर में खेले गए 26 मैचों में उन्होंने 144.27 की स्ट्राइक से 769 रन बनाए हैं, वहीं 50 अवे मैचों में उन्होंने 133.74 की स्ट्राइक से 1,078 रन बनाए हैं। तटस्थ स्थानों पर खेले 30 मैचों में उन्होंने 130.59 की स्ट्राइक से 875 रन बनाए हैं।