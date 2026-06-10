शफाली वर्मा का टी-20 विश्व कप में शानदार रहा है प्रदर्शन

महिला टी-20 विश्व कप: शफाली वर्मा का टूर्नामेंट में कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 03:11 pm Jun 10, 202603:11 pm

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत शुक्रवार 12 जून से होने जा रही है। इंग्लैंड की सरजमीं पर आयोजित होने वाले इस विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम खिताबी दावेदारी पेश करने वाली बड़ी टीमों में से एक है। विस्फोटक बल्लेबाज शफाली वर्मा विश्व कप में भारत की बड़ी उम्मीद हो सकती हैं। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से वह मैच में बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। आइए उनके टी-20 विश्व कप आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।