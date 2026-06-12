महिला टी-20 विश्व कप: भारतीय टीम की ओर से किए गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कई यादगार प्रदर्शन किए हैं। टीम के गेंदबाजों ने कई मौकों पर विरोधी टीमों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत की ओर से गेंदबाजों ने शानदार स्पेल डालते हुए मैच का रुख बदला है और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। आइए महिला टी-20 विश्व कप में भारतीय टीम की ओर से किए गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शनों के बारे में जानते हैं।
#1
रेणुका सिंह (5/15 बनाम इंग्लैंड, 2023)
पहले स्थान पर प्रमुख तेज गेंदबाज रेणुका सिंह हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2023 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 15 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 3.75 की रही थी। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 151/7 का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 140/5 रन का स्कोर ही बना पाई और वह मुकाबला 11 रन से हार गए थे।
#2
प्रियंका रॉय (5/16 बनाम पाकिस्तान, 2009)
भारतीय टीम की पूर्व स्पिन गेंदबाज प्रियंका रॉय इस सूची में दूसरे पायदान पर हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2009 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3.5 ओवर में सिर्फ 16 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। उनकी शानदार गेंदबाजी के सामने पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए केवल 75 रन पर ऑलआउट हो गई थी। जवाब में भारत ने 17.4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
#3
डायना डेविड (4/12 बनाम श्रीलंका, 2010)
इस सूची में भारतीय टीम की पूर्व स्पिन गेंदबाज डायना डेविड तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने महिला टी-20 विश्व कप 2010 में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के सामने श्रीलंका की टीम 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 73/9 का स्कोर ही बना पाई थी। भारतीय टीम को 71 रन से जीत मिली थी।
#4
पूनम यादव (4/19 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2020)
इस सूची में पूर्व स्पिन गेंदबाज पूनम यादव चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने विश्व कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करते हुए 4 विकेट चटकाए थे। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने 133 रन का पीछा कर रही ऑस्ट्रेलिया केवल 115 रन पर ऑलआउट हो गई थी। पूनम ने 4.75 की इकॉनमी रेट से गेंदबाजी की थी। उनके अलावा शिखा पांडे ने उस मैच में 3 विकेट लिए थे।