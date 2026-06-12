महिला टी-20 विश्व कप: भारतीय टीम की ओर से किए गए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन

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रेणुका सिंह (5/15 बनाम इंग्लैंड, 2023)

पहले स्थान पर प्रमुख तेज गेंदबाज रेणुका सिंह हैं। उन्होंने टी-20 विश्व कप 2023 में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 15 रन खर्च करते हुए 5 विकेट चटकाए थे। उनकी इकॉनमी 3.75 की रही थी। उनकी घातक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 151/7 का स्कोर ही बना पाई थी। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 140/5 रन का स्कोर ही बना पाई और वह मुकाबला 11 रन से हार गए थे।