महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा?

अंक तालिका

अंक तालिक में कैसी है भारत की मौजूदा स्थिति?

भारतीय टीम को 3 मैचों में 2 में जीत और 1 में हार मिली है। वह 4 अंक और +2.511 की नेट रन रेट (NRR) से फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के भी 4-4 अंक हैं, लेकिन वह रन रेट के आधार पर क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड 3-3 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं।