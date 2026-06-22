महिला टी-20 विश्व कप 2026: दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद भारत कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा?
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट के खिलाफ 6 विकेट की करारी हार झेलनी पड़ी है। इससे ग्रुप-A से भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो गई है। भारत के अब ग्रुप चरण में सिर्फ 2 मैच बचे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि भारतीय टीम के अब सेमीफाइनल में पहुंचने की कितनी संभावना है और उसके क्या समीकरण हैं।
अंक तालिका
अंक तालिक में कैसी है भारत की मौजूदा स्थिति?
भारतीय टीम को 3 मैचों में 2 में जीत और 1 में हार मिली है। वह 4 अंक और +2.511 की नेट रन रेट (NRR) से फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के भी 4-4 अंक हैं, लेकिन वह रन रेट के आधार पर क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। पाकिस्तान और नीदरलैंड 3-3 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं।
समीकरण
क्या है भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण?
भारत को अभी ग्रुप चरण में अपने 2 मैच खेलने हैं। इसमें 25 जून को उसका सामना बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम से होगा। इसी तरह 28 जून को उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम से होगा। ऐसे में अगर भारतीय टीम अपने अगले दोनों मैचों जीत लेती है, तो उसके 8 अंक हो जाएंगे और वह सीधे सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लेगी, लेकिन इसके लिए भारतीय टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा।
परेशानी
इस स्थिति में टूर्नामेंट से बाहर हो सकती है भारतीय टीम
भारतीय टीम ग्रुप चरण में अगर बांग्लादेश को हरा देती है और ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है, तो उसके 6 अंक ही रह जाएंगे। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतती है, तो वह 8 अंकों के साथ सेमीफाइनल में जगह बना लेगी। इसके साथ ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना भी चकनाचूर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के अगले 2 मुकाबले नीदरलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ हैं, जिनमें उसके जीतने की पूरी संभावना है।
निर्भरता
दक्षिण अफ्रीका के परिणामों पर भी निर्भर रहेगी भारतीय टीम
अगर प्रोटियाज टीम अपने दोनों मैचों में से किसी एक में भी अंक गंवा देती हैं, तो भारत के क्वालीफाई करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के एक मैच हारने और भारत के दोनों मैच जीतने पर भारतीय टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। इसी प्रकार, भारत और दक्षिण अफ्रीका अपने एक-एक मैच हार जाती है, तो फिर रन रेट निर्णायक होगी। वर्तमान में भारत की रन रेट अच्छी है, लेकिन उसे बनाए रखना होगा।
चुनौती
भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिलेगी कड़ी चुनौती
भारत के लिए एक बड़ी चुनौती यह है कि ग्रुप चरण का उसका आखिरी मुकाबला मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक अपने तीनों मैच जीते हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर आराम से अपनी जगह बनाए हुए है। सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावना को देखते हुए लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का मुकाबला महिला टी-20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के निर्णायक मैचों में से एक के रूप में उभर सकता है।