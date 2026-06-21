महिला टी-20 विश्व कप 2026: वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को हराते हुए लगातार तीसरी जीत दर्ज की

हैली मैथ्यूज

हैली मैथ्यूज ने टी-20 विश्व कप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया

अनुभवी ऑलराउंडर हैली मैथ्यूज ने अपने 4 ओवर में 15 रन देते हुए 3 विकेट लिए। यह उनका टी-20 विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ मैच प्रदर्शन है। दाएं हाथ की इस ऑफ स्पिनर ने अब तक अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 124 मैच खेले हैं, जिसमें 18.79 की औसत के साथ 127 विकेट लिए हैं। टी-20 विश्व कप में उन्होंने अब तक 26 मैच खेले हैं, जिसमें 18.86 की औसत से 23 सफलताएं हासिल की है।