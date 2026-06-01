महिला टी-20 विश्व कप 2026: ताजमिन ब्रिट्स ने अपना पहला शतक जड़ा, ये रिकॉर्ड्स बनाए 

पारी

ऐसी रही ब्रिट्स की पारी और साझेदारी

ब्रिट्स ने 69 गेंदों का सामना किया और 114 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 165.22 की रही। पहले विकेट के लिए लौरा वोल्वार्ड्ट के साथ ब्रिट्स ने 81 गेंदों में 121 रन की साझेदारी निभाई। वहीं, एनरी डर्कसन के साथ इस खिलाड़ी ने सिर्फ 39 गेंदों में 87 रन जोड़ दिए। महिला टी-20 विश्व कप में ब्रिट्स शतक लगाने वाली दक्षिण अफ्रीका की सिर्फ दूसरी बल्लेबाज हैं।