महिला टी-20 विश्व कप 2026: नेट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट ने सेमीफाइनल मुकाबले में जड़े अर्धशतक
क्या है खबर?
महिला टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन पारियों की बदौलत इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 169 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। इन दोनों खिलाड़ियों ने अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आइए दोनों बल्लेबाजों की पारी और उनसे जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही साइवर-ब्रंट की पारी
साइवर-ब्रंट ने 47 गेंदों में 75 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके और एक छक्का निकला, उनकी स्ट्राइक रेट 159.57 की रही। एक समय इंग्लैंड की टीम 23 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद साइवर-ब्रंट और हीथर ने पारी संभाली। दोनों के बीच 90 गेंदों में 133 रन की अहम साझेदारी हुई। साइवर-ब्रंट ने अपने करियर का 19वां और टी-20 विश्व कप में 8वां अर्धशतक जड़ा। उन्होंने 35 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया।
बल्लेबाजी
हीथर ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक जड़ा
हीथर ने 47 गेंदों में 58 रन बनाए। उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला, उनकी स्ट्राइक रेट 123.40 की रही। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 10वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 42 गेंदों में पूरा किया। टी-20 विश्व कप में यह उनका दूसरा अर्धशतक रहा। हीथर ने 34 टी-20 विश्व कप मुकाबलों की 30 पारियों में 31.28 की औसत से 657 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है,उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 108* रन है।
विश्व कप
टी-20 विश्व कप में ऐसा रहा साइवर-ब्रंट का प्रदर्शन
साइवर-ब्रंट ने टी-20 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला 2014 में खेला था। वह अब तक 32 मैचों की 30 पारियों में 9 बार नाबाद रहते हुए 43.19 की औसत और 123.06 की स्ट्राइक रेट से 907 रन बना चुकी हैं। उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं, जबकि उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 81 रन रहा है। सेमीफाइनल मुकाबले से पहले साइवर-ब्रंट चोट से जूझ रही थीं, लेकिन उन्होंने अहम मैच में शानदार वापसी की है।
उपलब्धि
दोनों खिलाड़ियों ने हासिल की ये उपलब्धि
साइवर-ब्रंट और हीथर ने दक्षिण अफ्रीका 133 रन की साझेदारी कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह महिला टी-20 विश्व कप में किसी भी विकेट के लिए इंग्लैंड की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। पहला स्थान भी इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के नाम है, जिन्होंने साल 2020 में थाईलैंड के खिलाफ नाबाद 169 रन जोड़े थे। वहीं, दूसरे स्थान पर डैनी वायट-हॉज और एमी जोन्स की 135 रन की साझेदारी दर्ज है, जो उन्होंने 2026 में श्रीलंका के खिलाफ की थी।
ट्विटर पोस्ट
हीथर ने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया
Heather Knight clears the ropes in style to join Nat Sciver-Brunt with the half-century 👏— ICC (@ICC) July 2, 2026
Watch the #T20WorldCup semi-final, broadcast details 📺 https://t.co/niBjzedxPu pic.twitter.com/OHH0AQqSA5