इंग्लैंड की दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की (फाइल तस्वीर)

महिला टी-20 विश्व कप 2026: नेट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट ने सेमीफाइनल मुकाबले में जड़े अर्धशतक

लेखन आदर्श कुमार 01:02 am Jul 03, 202601:02 am

क्या है खबर?

महिला टी-20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की अनुभवी बल्लेबाज नेट साइवर-ब्रंट और हीथर नाइट ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन पारियों की बदौलत इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 169 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करने में सफल रही। इन दोनों खिलाड़ियों ने अहम साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। आइए दोनों बल्लेबाजों की पारी और उनसे जुड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।