महिला टी-20 विश्व कप 2026: मैरिजान कैप ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

लेखा-जोखा

इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका

भारत ने पावरप्ले के बाद 59 रन तक स्मृति मंधाना (17) और यास्तिका भाटिया (15) के विकेट गंवाए। इसके बाद शफाली वर्मा ने 31 रन बनाए। मध्यक्रम में हरमनप्रीत कौर (24) और दीप्ति शर्मा (29) ने टीम को 158/7 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में लॉरा वोल्वार्ड्ट (20) के विकेट के पतन के बाद कैप और तजमिन ब्रिट्स (40) ने संघर्ष किया। अंत में क्लो ट्रायन ने 4 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाते हुए जीत में योगदान दिया।