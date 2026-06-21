महिला टी-20 विश्व कप 2026: मैरिजान कैप ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

महिला टी-20 विश्व कप 2026: मैरिजान कैप ने भारत के खिलाफ लगाया अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
महिलाओं के टी-20 विश्व कप 2026 के 18वें मैच में दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में जीत के लिए मिले 159 रन के लक्ष्य को प्रोटियाज टीम ने 5 गेंद शेष रहते हासिल किया। उनकी इस जीत में अर्धशतक लगाने वाली मैरिजान कैप (81*) की अहम भूमिका रही। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
शानदार रही कैप की पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने जब 25 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया, तब कैप क्रीज पर आई। इस अनुभवी बल्लेबाज ने दबाव की घड़ी में भी अच्छी रन गति से बल्लेबाजी की और 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का छठा अर्धशतक रहा। वह 45 गेंदों में 81 रन बनाकर नाबाद रही। उन्होंने ब्रिट्स के साथ मिलकर के 97 रन की साझेदारी की।
आंकड़े
बेहतरीन रहा है कैप का करियर
कैप ने अब तक 123 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 21.12 की औसत और 107.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 1.753 रन बनाए। इस बीच उन्होंने रन के सर्वोच्च स्कोर के साथ 6 अर्धशतक लगाए हैं। दूसरी तरफ गेंदबाजी में उन्होंने 20.56 की औसत के साथ 99 विकेट हासिल किए हैं। इस बीच 6 रन देकर 4 विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। उनकी इकॉनमी 5.59 की रही है।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती दक्षिण अफ्रीका
भारत ने पावरप्ले के बाद 59 रन तक स्मृति मंधाना (17) और यास्तिका भाटिया (15) के विकेट गंवाए। इसके बाद शफाली वर्मा ने 31 रन बनाए। मध्यक्रम में हरमनप्रीत कौर (24) और दीप्ति शर्मा (29) ने टीम को 158/7 के स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में लॉरा वोल्वार्ड्ट (20) के विकेट के पतन के बाद कैप और तजमिन ब्रिट्स (40) ने संघर्ष किया। अंत में क्लो ट्रायन ने 4 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाते हुए जीत में योगदान दिया।